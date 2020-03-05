В Алтайском крае кузбасскую заправку подозревают в копировании стиля Роснефти

Новокузнецкая компания в оформлении автозаправочных станций в Кытманово использует обозначения, схожие до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими Роснефти.
Кроме того, цветовая гамма и общий вид стелы АЗС новокузнецкой компании, имитируют стиль АЗС конкурента. При этом у «НК-Нефть» нет права использование этих товарных знаков
Действия кузбасской компании «могут способствовать получению необоснованных преимуществ в предпринимательстве», поэтому нарушают закон «О конкуренции».
Дело в УФАС будут рассматривать 31 марта.
В конце декабря в Алтайском крае семь компаний заподозрили в сговоре по поддержанию цен на газомоторное топливо.