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Автоновости

В Алтайском крае кузбасскую заправку подозревают в копировании стиля Роснефти

«НК «Роснефть» — «Алтайнефтепродукт» пожаловалась в УФАС на новокузнецкую заправку «НК-Нефть». По мнению заявителя, оформление АЗС копирует фирменный стиль Роснефти, рассказали в антимонопольном ведомстве.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Новокузнецкая компания в оформлении автозаправочных станций в Кытманово использует обозначения, схожие до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими Роснефти.

Кроме того, цветовая гамма и общий вид стелы АЗС новокузнецкой компании, имитируют стиль АЗС конкурента. При этом у «НК-Нефть» нет права использование этих товарных знаков

Действия кузбасской компании «могут способствовать получению необоснованных преимуществ в предпринимательстве», поэтому нарушают закон «О конкуренции».

Дело в УФАС будут рассматривать 31 марта.

В конце декабря в Алтайском крае семь компаний заподозрили в сговоре по поддержанию цен на газомоторное топливо.

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