В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.

Прицеп опрокинулся на выезде с ледовой переправы через Обь. О пострадавших не сообщается. Возможно, причиной ДТП стала железная ось прицепа, которую вырвало из рамы.

Altapress.ru писал, что ранее на алтайской трассе опрокинулась фура с пивом. Кроме того, недавно из перевернувшегося грузовика на дорогу вылилось почти 2 тонны молока.

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