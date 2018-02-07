В Камне-на-Оби днем 7 февраля перевернулся прицеп с гречкой. Крупа рассыпалась на льду, пишут "Каменские известия".
В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
В Алтайском крае на льду перевернулся прицеп с гречкой. Фото : Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.
Прицеп опрокинулся на выезде с ледовой переправы через Обь. О пострадавших не сообщается. Возможно, причиной ДТП стала железная ось прицепа, которую вырвало из рамы.
Altapress.ru писал, что ранее на алтайской трассе опрокинулась фура с пивом. Кроме того, недавно из перевернувшегося грузовика на дорогу вылилось почти 2 тонны молока.
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