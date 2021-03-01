В Алтайском крае на трассах свирепствует метель. «Волга» улетела в сугроб

1 марта в Алтайском крае почти нулевая видимость на дорогах. На трассах дежурят сотрудники ДПС, дорожники и спасатели. Они уже помогли автолюбителю, который на «Волге» пытался пробраться через сильную метель в Поспелихинском районе.