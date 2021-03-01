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Автоновости

В Алтайском крае на трассах свирепствует метель. «Волга» улетела в сугроб

1 марта в Алтайском крае почти нулевая видимость на дорогах. На трассах дежурят сотрудники ДПС, дорожники и спасатели. Они уже помогли автолюбителю, который на «Волге» пытался пробраться через сильную метель в Поспелихинском районе.

МЧС и ГИБДД на трассе в Алтайском крае. Метель.
МЧС и ГИБДД на трассе в Алтайском крае. Метель.
22.mchs.gov.ru

Мужчина ехал по трассе Горняк — Барнаул, но из-за плохой видимости съехал с дороги и оказался в сугробе в районе поворота на Мамонтово.

«Какое-то время мужчина пытался выбраться сам, вскоре у него сел аккумулятор. Наши бойцы извлекли транспортное средство, отбуксировали до ближайшей заправки, водителя довезли до города», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Рубцовска Александр Андрейченко.

Кроме этого, оперативная группа организовала сопровождение автобуса с пассажирами, который ехал маршрутом «Рубцовск — Поспелиха».

Три участка дорог регионального значения и один федеральный участок (К-03, К-09, К-26, А-322) перекрыли для всех видов транспорта.

Штормовой прогноз

Весь день 1 марта в регионе будет сильный снег и метели, по югу мокрый снег с дождем, усиление ветра до 15−20 м/с местами порывы до 24 м/с, по югу и востоку до 27 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы.

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