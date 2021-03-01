В Алтайском крае на трассах свирепствует метель. «Волга» улетела в сугроб

Мужчина ехал по трассе Горняк — Барнаул, но из-за плохой видимости съехал с дороги и оказался в сугробе в районе поворота на Мамонтово.
«Какое-то время мужчина пытался выбраться сам, вскоре у него сел аккумулятор. Наши бойцы извлекли транспортное средство, отбуксировали до ближайшей заправки, водителя довезли до города», — рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Рубцовска Александр Андрейченко.
Кроме этого, оперативная группа организовала сопровождение автобуса с пассажирами, который ехал маршрутом «Рубцовск — Поспелиха».
Три участка дорог регионального значения и один федеральный участок (К-03, К-09, К-26, А-322) перекрыли для всех видов транспорта.
Штормовой прогноз
Весь день 1 марта в регионе будет сильный снег и метели, по югу мокрый снег с дождем, усиление ветра до 15−20 м/с местами порывы до 24 м/с, по югу и востоку до 27 м/с, на дорогах гололедица и снежные заносы.