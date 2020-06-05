В Алтайском крае начнут ремонт мостов на Чуйском тракте. Как это отразится на движении

8 июня на Чуйском тракте начнется большой ремонт сразу трех путепроводов, сообщили в пресс-службе упрдор «Алтай». Работы пройдут в Первомайском районе, у поселков Белоярск и Токарево.

Ремонт затронет искусственные сооружения с правой стороны дороги по ходу движения из Новосибирска в Барнаул. Проезд транспорта будет организован по одной полосе из двух существующих.

На объектах обновят деформационные швы, восстановят бетонные поверхности парапетов, отремонтируют лестницы и заменят барьерное ограждение.

Дорожники напоминают, что в настоящее время закрыт на капитальный ремонт Старый мост через Обь в Барнауле, а также мост через протоку Оби — там регулируемое реверсивное движение.

Кроме того, дорожники работают на федеральной трассе А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, где ремонтируют мост через Бураниху (регулируемое реверсивное движение).

В завершающей стадии работы на мосту через Ишу на 417-м км Чуйского тракта — там проезд осуществляется в штатном режиме.