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Из-за военных в Алтайском крае три дня подряд будут перекрывать дороги

В Алтайском крае из-за планового движения военных колонн с 18 по 21 декабря будут перекрывать участки дорог, сообщает ГИБДД региона.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

18 декабря движение ограничат:

  • с 20:40 до 23:40 на дороге «Чуйский тракт — (стела Колоски)»;
  • с 20:40 до 23:40 на дороге «Косиха — Чуйский тракт — (населенный пункт Украинский)».

19 декабря движение ограничат:

  • с 17:40 до 20:40 на дороге «(населенный пункт Украинский) — Чуйский тракт (граница Косихинского и Первомайского районов)»;

20 декабря движение ограничат:

  • с 21:40 до 00:40 на дороге «(стела „Колоски“) — Чуйский тракт — Косиха»;
  • с 21:40 до 00:40 на дороге «(граница Косихинского и Первомайского районов) — Чуйский тракт — подъезд к с. Косиха».

Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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