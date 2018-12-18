Из-за военных в Алтайском крае три дня подряд будут перекрывать дороги

18 декабря движение ограничат:
- с 20:40 до 23:40 на дороге «Чуйский тракт — (стела Колоски)»;
- с 20:40 до 23:40 на дороге «Косиха — Чуйский тракт — (населенный пункт Украинский)».
19 декабря движение ограничат:
- с 17:40 до 20:40 на дороге «(населенный пункт Украинский) — Чуйский тракт (граница Косихинского и Первомайского районов)»;
20 декабря движение ограничат:
- с 21:40 до 00:40 на дороге «(стела „Колоски“) — Чуйский тракт — Косиха»;
- с 21:40 до 00:40 на дороге «(граница Косихинского и Первомайского районов) — Чуйский тракт — подъезд к с. Косиха».
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.