В Барнауле на пешеходных переходах сбили трех детей

Первое ДТП произошло в 11:50 на улице Попова, 31. Водитель сбил 10-летнюю девочку и уехал. Ребенку оказали помощь в травмпункте № 9, госпитализация не потребовалась.
Во втором случае пешеход пострадал на улице Антона Петрова, 165. В 12:55 автомобиль Toyota Corona под управлением 35-летнего водителя сбил 8-летнего мальчика. Пострадавшему оказали помощь в горбольнице № 1, не госпитализировали.
В 14:10 на Павловском тракте, 78 под колеса автомобиля Honda Accord попал 10-летний мальчик. Он получил телесные повреждения. Ребенку оказали медицинскую помощь в травмпункте № 9, госпитализация не потребовалась.
В ГИБДД напоминают водителям о соблюдении скоростного режима. Родителем советуют учить детей дорожной грамотности.