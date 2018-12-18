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В Барнауле на пешеходных переходах сбили трех детей

В Барнауле 17 декабря в разных местах города сбили трех детей. Во всех случаях несовершеннолетние переходили дорогу по нерегулируемым пешеходным переходам, сообщает ГИБДД города.

Пешеходный переход. Знак
Пешеходный переход. Знак
СС0

Первое ДТП произошло в 11:50 на улице Попова, 31. Водитель сбил 10-летнюю девочку и уехал. Ребенку оказали помощь в травмпункте № 9, госпитализация не потребовалась.

Во втором случае пешеход пострадал на улице Антона Петрова, 165. В 12:55 автомобиль Toyota Corona под управлением 35-летнего водителя сбил 8-летнего мальчика. Пострадавшему оказали помощь в горбольнице № 1, не госпитализировали.

В 14:10 на Павловском тракте, 78 под колеса автомобиля Honda Accord попал 10-летний мальчик. Он получил телесные повреждения. Ребенку оказали медицинскую помощь в травмпункте № 9, госпитализация не потребовалась.

В ГИБДД напоминают водителям о соблюдении скоростного режима. Родителем советуют учить детей дорожной грамотности.

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