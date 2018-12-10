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Камера сняла, как автомобиль Toyota на скорости сбил мужчину в Алтайском крае

В Рубцовске в ночь на 9 декабря автомобиль Toyota сбил мужчину. Пострадавшего госпитализировали, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

ДТП в Рубцовске.
ДТП в Рубцовске.
"Инцидент Рубцовск", vk.com/incident_rubtsovsk

ДТП произошло в 1:45 на улице Комсомольской, 77. Автомобиль Toyota Platz сбил 31-летнего мужчину и уехал.

Пострадавшего госпитализировали с различными повреждениями. В группе «Инцидент Рубцовск» сообщают, что пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны лица и головы.

Вскоре полицейские установили личность водителя, им оказался 33-летний мужчина. На снимке видно, что автомобиль Toyota получил серьезные повреждения: у него смята передняя часть, разбито стекло.

Напомним, в Барнауле вечером 9 декабря в разных местах города автомобили сбили двух человек: 9-летнего ребенка и девушку.

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