Камера сняла, как автомобиль Toyota на скорости сбил мужчину в Алтайском крае

ДТП произошло в 1:45 на улице Комсомольской, 77. Автомобиль Toyota Platz сбил 31-летнего мужчину и уехал.
Пострадавшего госпитализировали с различными повреждениями. В группе «Инцидент Рубцовск» сообщают, что пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные раны лица и головы.
Вскоре полицейские установили личность водителя, им оказался 33-летний мужчина. На снимке видно, что автомобиль Toyota получил серьезные повреждения: у него смята передняя часть, разбито стекло.
Напомним, в Барнауле вечером 9 декабря в разных местах города автомобили сбили двух человек: 9-летнего ребенка и девушку.