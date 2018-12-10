В Барнауле на пешеходных переходах сбили ребенка и девушку

Первое ДТП произошло в 18:10 на улице Попова, 204. По предварительной информации, автомобиль Nissan X-Trail под управлением 60-летнего мужчины сбил 9-летнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка доставили в травмпункт № 9 и оказали помощь. Госпитализация не потребовалась.
Второй наезд на пешехода случился в 20:30 на улице Малахова, 62. По предварительной информации, автомобиль Toyota Allex сбил 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем была 35-летняя женщина.
В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, ей оказали помощь в горбольнице № 1. Госпитализация также не потребовалась.
Полицейские проводят проверку.