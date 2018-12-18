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Автоновости
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В России хотят изменить правила техосмотра автомобилей

МВД России предложило запретить прохождение техосмотра автомобилям, у которых номера кузова, рамы, кабины и шасси не совпадают с указанными в документах, сообщает РБК.

Автомобиль.
Автомобиль.
СС0

Оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера компонентов автомобиля с номерами в документах. Если они не совпадают, то в техосмотре нужно отказать и сделать запись об этом в единой информационной системе.

РБК со ссылкой на «Российскую газету» уточняет, что похожие требования были и в предыдущих правилах проведения техосмотра. Но там они не были четко описаны.

Нововведение касается и тех водителей, которые заменили детали автомобиля после аварии, но забыли внести их в регистрационные документы.

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