В России хотят изменить правила техосмотра автомобилей

Оператор техосмотра перед его началом должен сверить номера компонентов автомобиля с номерами в документах. Если они не совпадают, то в техосмотре нужно отказать и сделать запись об этом в единой информационной системе.
РБК со ссылкой на «Российскую газету» уточняет, что похожие требования были и в предыдущих правилах проведения техосмотра. Но там они не были четко описаны.
Нововведение касается и тех водителей, которые заменили детали автомобиля после аварии, но забыли внести их в регистрационные документы.