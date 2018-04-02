В Алтайском крае 1 апреля автомобиль "Нива" опрокинулся в водоем, рассказали altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД.
В Алтайском крае "Нива" слетела с дороги, перевернулась и упала в воду. Фото : Наталия Шимова в vk.com/incident_22.
В Алтайском крае "Нива" слетела с дороги, перевернулась и упала в воду. Фото : Наталия Шимова в vk.com/incident_22.
В Алтайском крае "Нива" слетела с дороги, перевернулась и упала в воду. Фото : Вадим Литовченко в vk.com/incident_22.
В Алтайском крае "Нива" слетела с дороги, перевернулась и упала в воду. Фото : Вадим Литовченко в vk.com/incident_22.
ДТП произошло в 15:40 на 13 км трассы К-11 "Большеугренево-Новиково". Водитель автомобиля "Нива" не выбрал правильную скорость, не справился с управлением и съехал в водоем. Машина перевернулась. Пострадавших нет.
Очевидцы в группе "Инцидент Бийск" сообщили, что в машине ехали два человека, которые не получили травм. Они открыли двери в воде и смогли быстро выбраться.
На снимках с места ДТП видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. У машины смяло кузов, также пострадали стекла.
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