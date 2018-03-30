На Алтае в жестком ДТП погиб новосибирец, другого водителя госпитализировали

В Чемальском районе Республики Алтай, вечером 29 марта столкнулись автомобили Pontiac Vibe и Honda CRV. За рулем минивена был новосибирец, а кроссовером управлял житель Алтайского края, сообщает ГУ МВД по РА.
ДТП произошло около 21 часа на 12 километре дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Pontiac Vibe не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Honda CRV, за рулем которой был 28-летний мужчина.
В результате аварии водитель автомобиля Pontiac скончался на месте ДТП от полученных травм. Второго водителя увезли в районную больницу.
На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара их сильно смяло.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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