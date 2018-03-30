На Алтае в жестком ДТП погиб новосибирец, другого водителя госпитализировали

ДТП произошло около 21 часа на 12 километре дороги "Усть-Сема-Чемал-Куюс". По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля Pontiac Vibe не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Honda CRV, за рулем которой был 28-летний мужчина.

В результате аварии водитель автомобиля Pontiac скончался на месте ДТП от полученных травм. Второго водителя увезли в районную больницу.

На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. От удара их сильно смяло.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.