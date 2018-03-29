Очевидцы: на алтайской трассе вспыхнула фура с хлопком

29 марта в Алтайском крае на дороге загорелся грузовик, который перевозил хлопок, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Горит фура. Фото: Скриншот видео с vk.com.
Горит фура. Фото: Скриншот с сайта youtube.com.
Горит фура. Фото: Полина Загоруйко в vk.com/barneos22.
Свидетели ЧП пишут, что грузовик загорелся на Чуйском тракте, между Зудилово и Боровихой. Образовалась пробка.
На снимках видно, что от машины поднимается дым. На месте работают пожарные. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что к ним пока не поступала информация об этом возгорании.
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