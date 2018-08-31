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1 сентября
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В Алтайском крае ограничат движение на нескольких дорогах из-за военных учений

31 августа, 1 и 3 сентября из-за проведения военных учений на нескольких автодорогах ограничат движение для всех видов транспорта, сообщили в краевой госавтоинспекции.

Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года.
vk.com/barneos22

  • 31 августа с 16:10 до 19:10 — «садоводство „Горизонт“ — а/д Р-256 — а/д „подъезд к н.п. Косиха“»;

  • 1 сентября с 03:50 до 06:50 — «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — садоводство „Горизонт“»;

  • 1 сентября с 16:10 до 19:10 — «садоводство „Горизонт“ — а/д Р-256 — ЗАТО Сибирский»;

  • 3 сентября с 03:50 до 06:50 — «а/д „Первомайское — Новокраюшкино“ — н.п. Новокраюшкино»;

  • 3 сентября с 17:50 до 20:40 — «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — н.п. Полковниково».

Госавтоинспекция Алтайского края просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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