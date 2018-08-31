В Алтайском крае ограничат движение на нескольких дорогах из-за военных учений

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31 августа с 16:10 до 19:10 — «садоводство „Горизонт“ — а/д Р-256 — а/д „подъезд к н.п. Косиха“»;
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1 сентября с 03:50 до 06:50 — «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — садоводство „Горизонт“»;
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1 сентября с 16:10 до 19:10 — «садоводство „Горизонт“ — а/д Р-256 — ЗАТО Сибирский»;
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3 сентября с 03:50 до 06:50 — «а/д „Первомайское — Новокраюшкино“ — н.п. Новокраюшкино»;
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3 сентября с 17:50 до 20:40 — «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 — н.п. Полковниково».
Госавтоинспекция Алтайского края просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.