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Автоновости

В Алтайском крае отремонтировали два моста на федеральных дорогах

Дорожники закончили ремонт двух мостов в Алтайском крае — через Бураниху на рубцовской трассе и через протоку Оби на подъезде к Барнаулу, рассказали в Упрдор «Алтай».

Отремонтированный мост.
Отремонтированный мост.
altay.rosavtodor.ru

Эти объекты стали завершающими в ремонтной кампании 2020 года.

Мостовики обновили опоры, пролеты и лестницы на обоих сооружениях, заменили ограждение, постелили новое дорожное покрытие. На объектах применили деформационные швы современной конструкции.

«Эластошов обеспечивает более комфортный для автомобилистов и практически бесшумный проезд. Впервые в качестве эксперимента мы применили технологию три года назад, период эксплуатации показал ее преимущества. Полиуретановое заполнение шва предотвращает попадание грязи и влаги внутрь конструкции, делая ее более долговечной», — рассказала начальник подотдела мостовых сооружений Ирина Атаманцева.

Также в этом сезоне ввели в эксплуатацию четыре участка автодороги А-322, в том числе на въезде в Барнаул.

Ранее стало известно, что набережную Оби в Барнауле в районе Нового моста наконец благоустроят.

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