В Алтайском крае отремонтировали два моста на федеральных дорогах

Эти объекты стали завершающими в ремонтной кампании 2020 года.
Мостовики обновили опоры, пролеты и лестницы на обоих сооружениях, заменили ограждение, постелили новое дорожное покрытие. На объектах применили деформационные швы современной конструкции.
«Эластошов обеспечивает более комфортный для автомобилистов и практически бесшумный проезд. Впервые в качестве эксперимента мы применили технологию три года назад, период эксплуатации показал ее преимущества. Полиуретановое заполнение шва предотвращает попадание грязи и влаги внутрь конструкции, делая ее более долговечной», — рассказала начальник подотдела мостовых сооружений Ирина Атаманцева.
Также в этом сезоне ввели в эксплуатацию четыре участка автодороги А-322, в том числе на въезде в Барнаул.
Ранее стало известно, что набережную Оби в Барнауле в районе Нового моста наконец благоустроят.