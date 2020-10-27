Часть барнаульской набережной у Нового моста и под ним наконец благоустроят

Набережную Оби в Барнауле благоустроят в районе Нового моста, сообщили в алтайском минтрансе. Эта территория входит в краевую собственность.

Рабочие Центрального ДСУ уже приступили к благоустройству с начала октября. Территорию в 50 метров от крайних выступающих частей моста в обе стороны от него и подмостовую зону сделают такими же, как и остальная набережная.

Согласно контракту, завершить работы планируется к концу сентября следующего строительного сезона.

Благоустройство набережной Оби под мостом. mintrans22.ru/

«В этом году дорожниками будут выполнены ремонт лестничных сходов у музея „Дороги Алтая“ по адресу ул. Баварина, 17, закручивание винтовых свай для устройства металлических лестничных спусков в зоне набережной и на откосе насыпи на подъезде к мосту. На данный момент восстанавливаются железобетонные блоки упора конуса подмостовой зоны для дальнейшего укрепления откосной части георешеткой и железобетонной плиткой», — рассказали в минтрансе.

В 2021 году там установят освещение, перильные ограждения, лавочки, беседки и так далее.

Стоимость работ за два года составит 65,6 млн рублей.

Ранее в Барнауле представили проект набережной Барнаулки.