В Алтайском крае пассажирский автобус на скорости протаранил "Газель" и врезался в ЗИЛ

В Косихинском районе 1 июня произошло ДТП с участием автобуса, "Газели" и ЗИЛа, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария случилась в двух километрах от села Логовое. По предварительной информации, водитель автобуса KIA не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и столкнулся с грузовиком ГАЗ. После этого автобус также врезался в грузовик ЗИЛ, который был на обочине.
В результате ДТП автобус получил серьезные повреждения. На снимках с места аварии видно, что у него сильно смяло переднюю часть. По предварительным данным, пострадавших нет.
Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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