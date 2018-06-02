В Алтайском крае пассажирский автобус на скорости протаранил "Газель" и врезался в ЗИЛ

ДТП 1 июня. Фото : Татьяна Сокольская в vk.com/incident_22. ДТП 1 июня. Фото : Татьяна Сокольская в vk.com/incident_22. ДТП 1 июня. Фото : Татьяна Сокольская в vk.com/incident_22.

Авария случилась в двух километрах от села Логовое. По предварительной информации, водитель автобуса KIA не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и столкнулся с грузовиком ГАЗ. После этого автобус также врезался в грузовик ЗИЛ, который был на обочине.

В результате ДТП автобус получил серьезные повреждения. На снимках с места аварии видно, что у него сильно смяло переднюю часть. По предварительным данным, пострадавших нет.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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