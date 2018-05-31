В Барнауле за два дня в ДТП пострадали 6 детей

В Барнауле с начала недели произошло несколько ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГИБДД города.
В ведомстве отмечают, что участниками аварий стали 5 пешеходов и велосипедист. Во вторник, 29 мая, произошло 4 наезда на детей. В двух случаях ПДД нарушили несовершеннолетние, а в двух других — водители.
Кроме того, 30 мая также произошло два наезда на детей. При переходе дороги не по пешеходному переходу 8-летний мальчик получил травмы. Также пострадал 15-летний юноша, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.
В ГИБДД призывают водителей быть внимательными и осторожными. Родителям советуют провести беседы с детьми.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.