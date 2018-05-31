В Барнауле за два дня в ДТП пострадали 6 детей

В ведомстве отмечают, что участниками аварий стали 5 пешеходов и велосипедист. Во вторник, 29 мая, произошло 4 наезда на детей. В двух случаях ПДД нарушили несовершеннолетние, а в двух других — водители.

Кроме того, 30 мая также произошло два наезда на детей. При переходе дороги не по пешеходному переходу 8-летний мальчик получил травмы. Также пострадал 15-летний юноша, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

В ГИБДД призывают водителей быть внимательными и осторожными. Родителям советуют провести беседы с детьми.

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