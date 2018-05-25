В Барнауле автобус насмерть сбил пожилого велосипедиста

В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22. В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22. В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22. В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Валерия Барсукова vk.com/barneos22. В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Валерия Барсукова vk.com/barneos22.

Авария произошла на улице Солнечной Поляне возле клуба "Хаус". Автобус двигался по этой улицы со стороны Юрина и сбил ехавшего попутно велосипедиста лет 60.

По данным полиции, ехавший на велосипеде мужчина стал неожиданно пересекать проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса, это и привело к трагедии.

Велосипедист погиб на месте.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.