В Барнауле автобус насмерть сбил пожилого велосипедиста

Вечером 24 мая в Барнауле погиб велосипедист, которого сбил автобус Hyundai County маршрута № 58, сообщает Госавтоинспекция.
В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22.
В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22.
В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Андрей Рожков vk.com/barneos22.
В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Валерия Барсукова vk.com/barneos22.
В Барнауле автобус сбил велосипедиста. 24 мая 2018 года. Фото : Валерия Барсукова vk.com/barneos22.
Авария произошла на улице Солнечной Поляне возле клуба "Хаус". Автобус двигался по этой улицы со стороны Юрина и сбил ехавшего попутно велосипедиста лет 60.
По данным полиции, ехавший на велосипеде мужчина стал неожиданно пересекать проезжую часть справа налево по ходу движения автобуса, это и привело к трагедии.
Велосипедист погиб на месте.
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