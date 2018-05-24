В Барнауле автомобиль Mitsubishi сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Антона Петрова. По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 25-летнего водителя сбил женщину 53-х лет, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения, ей оказали помощь в городской больнице №1. Женщину госпитализировали.

Напомним, в Барнауле утром на проспекте Ленина также сбили женщину.

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