В Барнауле автомобиль Mitsubishi сбил женщину на пешеходном переходе

В Барнауле днем 24 мая автомобиль Mitsubishi наехал на женщину, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД Барнаула.
ДТП произошло на улице Антона Петрова. По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 25-летнего водителя сбил женщину 53-х лет, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате аварии потерпевшая получила телесные повреждения, ей оказали помощь в городской больнице №1. Женщину госпитализировали.
Напомним, в Барнауле утром на проспекте Ленина также сбили женщину.
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