В Барнауле в ДТП иномарке разбили весь левый бок

Утром 24 мая в Барнауле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей иностранного производства. Авария произошла на малом Павловском тракте у съезда на улицу Попова, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22.
ДТП на малом Павловском тракте. Барнаул, 24 мая 2018 года. Фото : Евгений Кузьмин vk.com/barneos22.
ДТП на малом Павловском тракте. Барнаул, 24 мая 2018 года. Фото : Ашот Адамян vk.com/barneos22.
Автомобиль Subaru Forester врезался в левый бок второй машины-участницы ДТП. У той все смято с левой стороны. О пострадавших не сообщается.
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