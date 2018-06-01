В Барнауле в жестком столкновении Nissan и автобуса пострадал годовалый ребенок

В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Полина Березникова в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Василий Микушин в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Ульяна Торопова в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Ульяна Торопова в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Полина Березникова в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Василий Микушин в vk.com/barneos22.

ДТП произошло около 14:20 на проспекте Космонавтов,48Е. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan для обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ.

В результате ДТП пострадал годовалый ребенок, который ехал в автомобиле Nissan. Ему оказали помощь в больнице.

На снимках с места аварии видно, что легковушка получила серьезные повреждения, у автобуса повреждена передняя часть и лобовое стекло.

Полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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