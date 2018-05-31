В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Полина Березникова в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Василий Микушин в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Василий Микушин в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Ульяна Торопова в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Ульяна Торопова в vk.com/barneos22. В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Полина Березникова в vk.com/barneos22.

Барнаульцы пишут, что ДТП произошло на проспекте Космонавтов, в районе крематория, в сторону Научного городка.

Столкнулись автобус и автомобиль Nissan. На снимках с места аварии видно, что легковушка получила серьезные повреждения: автомобиль такси сильно смяло. У автобуса повреждена передняя часть и лобовое стекло.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что пострадавших в этом ДТП нет.

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