В Барнауле днем 31 мая столкнулись автобус и легковушка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Полина Березникова в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Василий Микушин в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Василий Микушин в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Ульяна Торопова в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Ульяна Торопова в vk.com/barneos22.
В Барнауле в жестком столкновении с автобусом смяло автомобиль такси. Фото : Полина Березникова в vk.com/barneos22.
Барнаульцы пишут, что ДТП произошло на проспекте Космонавтов, в районе крематория, в сторону Научного городка.
Столкнулись автобус и автомобиль Nissan. На снимках с места аварии видно, что легковушка получила серьезные повреждения: автомобиль такси сильно смяло. У автобуса повреждена передняя часть и лобовое стекло.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что пострадавших в этом ДТП нет.
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