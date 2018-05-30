В Барнауле из-за столкновения трамвая и Land Cruiser образовалась большая пробка

В Барнауле днем 30 мая произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля Toyota Land Cruiser, сообщает очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле столкнулись трамвай и Land Cruiser, образовалась большая пробка. Фото : Александра К. в vk.com/barneos22.
В Барнауле столкнулись трамвай и Land Cruiser, образовалась большая пробка. Фото : Александра К. в vk.com/barneos22.
Свидетели ЧП пишут, что ДТП произошло на улице Власихинской, в районе "Газпрома". На снимках видно, что Toyota Land Cruiser стоит вдоль трамвайных путей. Движение парализовано.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", скорость автомобилей в районе места аварии не превышает 5 км/ч.
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