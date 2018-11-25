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В Алтайском крае перекрыли движение на Чуйском тракте из-за непогоды

ГИБДД закрыла движение для пассажироперевозящего транспорта и большегрузных автомобилей на Чуйском тракте от гостиничного комплекса «Облепиха» до въезда в Бийск. Проезд ограничен с 10.30.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
vk.com/barneos22

Причина ограничения движения — сложные метеорологические условия. На трассе снегопад, метель, ограниченная видимость, при порывах ветра — нулевая. Скорость ветра составляет в среднем 16 м/с, местами порывы до 25 м/с.

За ночь на алтайских трассах зафиксировали несколько ДТП, в том числе один случай с пассажирским микроавтобусом — он слетел с трассы.

При поездках сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует:

  • максимально снижать скорость;
  • соблюдать дистанцию и боковой интервал;
  • не делать резких маневров и перестроений;
  • притормаживать при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам;
  • при сильном снегопаде использовать «противотуманки» и включать аварийную сигнализацию.
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