В Алтайском крае перекрыли движение на Чуйском тракте из-за непогоды

Причина ограничения движения — сложные метеорологические условия. На трассе снегопад, метель, ограниченная видимость, при порывах ветра — нулевая. Скорость ветра составляет в среднем 16 м/с, местами порывы до 25 м/с.
За ночь на алтайских трассах зафиксировали несколько ДТП, в том числе один случай с пассажирским микроавтобусом — он слетел с трассы.
При поездках сложных погодных условиях ГИБДД рекомендует:
- максимально снижать скорость;
- соблюдать дистанцию и боковой интервал;
- не делать резких маневров и перестроений;
- притормаживать при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам;
- при сильном снегопаде использовать «противотуманки» и включать аварийную сигнализацию.