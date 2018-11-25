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Автоновости
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Пассажирский микроавтобус слетел в кювет на алтайской трассе

На Чуйском тракте за селом Троицкое в ночь на 25 ноября в кювет слетел пассажирский микроавтобус. На дороге «жуткий гололед», сообщили очевидцы в Barnaul 22. В ликвидации аварии участвовали дорожные службы.

Микроавтобус достают из кювета.
Микроавтобус достают из кювета.
Игорь Чемров в vk.com/barneos22

По данным свидетелей произошедшего, автобус удалось вытащить не сразу: дорожники даже порвали стропу. В четвертом часу автобуса на трассе уже не было: его вытащили.

Это далеко не единственное происшествие на этой и других дорогах из-за штормового ветра. Так, днем районе «Грани Алтая» слетел с дороги грузовик с прицепом.

Аналогичная ситуация произошла в первом часу ночи в районе поселка Безменово: поперек дороги развернуло фуру. Прицеп снесло с трассы, его пришлось вытаскивать тракторами. На помощь водителю приходили другие дальнобойщики. На трассе собралась огромная пробка, некоторые машины разворачивались обратно.

Несмотря на действующее штормовое предупреждение, ограничения движения на дорогах края не вводили. Тем не менее, водителей просят по возможности остаться дома.

Если поездку нельзя отложить, ГИБДД рекомендует:

  • максимально снижать скорость;
  • соблюдать дистанцию и боковой интервал;
  • не делать резких маневров и перестроений;
  • притормаживать при приближении к перекресткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам;
  • при сильном снегопаде использовать «противотуманки» и включать аварийную сигнализацию.
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