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Происшествия
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На трассе Барнаул-Новосибирск грузовик слетел в кювет и перевернулся

Днем 24 ноября на трассе Барнаул-Новосибирск произошло серьезное ДТП.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

На границе Алтайского края и Новосибирской области в кювет слутел грузовик, его прицеп перевернулся. ДТП произошло в районе придорожного сервиса «Грани Алтая».

О пострадавших пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее управление МЧС России по Алтайскому краю сообщало, что 24 и 25 ноября в регионе ухудшится обстановка на автомобильных трасса из-за сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, штормового ветра и гололеда.

В таких условиях при движении на автомобиле рекомендуется уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.

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