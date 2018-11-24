На трассе Барнаул-Новосибирск грузовик слетел в кювет и перевернулся

На границе Алтайского края и Новосибирской области в кювет слутел грузовик, его прицеп перевернулся. ДТП произошло в районе придорожного сервиса «Грани Алтая».

О пострадавших пока ничего не сообщается.

Напомним, ранее управление МЧС России по Алтайскому краю сообщало, что 24 и 25 ноября в регионе ухудшится обстановка на автомобильных трасса из-за сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, штормового ветра и гололеда.

В таких условиях при движении на автомобиле рекомендуется уменьшить скорость до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками». Также важно не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой.