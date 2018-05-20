В Алтайском крае перевернулся прицеп лесовоза, бревна раскатились по дороге

В Алтайском крае перевернулся прицеп лесовоза. 19 мая 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае перевернулся прицеп лесовоза. 19 мая 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident. В Алтайском крае перевернулся прицеп лесовоза. 19 мая 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

Авария случилась на трассе в строну Новоегорьевки. В ДТП никто не пострадал.

Как рассказал свидетелям случившегося водитель КамАЗа, чей прицеп перевернулся, машина "вильнула и все перевернулось".

Напомним, что в тот же день под Бийском на дорогу упала сломанная ветром сосна.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.