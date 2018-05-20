В Алтайском крае перевернулся прицеп лесовоза, бревна раскатились по дороге

19 мая недалеко от Рубцовска произошло ДТП в котором опрокинулся прицеп лесовоза, сообщает "Инцидент Рубцовск". Бревна сосны раскатились по дороге и свалились в кювет.
В Алтайском крае перевернулся прицеп лесовоза. 19 мая 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае перевернулся прицеп лесовоза. 19 мая 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае перевернулся прицеп лесовоза. 19 мая 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
Авария случилась на трассе в строну Новоегорьевки. В ДТП никто не пострадал.
Как рассказал свидетелям случившегося водитель КамАЗа, чей прицеп перевернулся, машина "вильнула и все перевернулось".
Напомним, что в тот же день под Бийском на дорогу упала сломанная ветром сосна.
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