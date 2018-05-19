Сломанная ветром сосна перегородила дорогу под Бийском

Штормовой ветер сломал старую сосну у дороги Бийск — Сорокино. Дерево упало на проезжую часть и раскололось. Из-за непредвиденного перекрытия дороги образовалась пробка, пишет Бийский рабочий.
Сломленная сосна на дороге под Бийском. Фото : vk.com/avarcomdtp.
Сломленная сосна на дороге под Бийском. Фото : vk.com/incident_22.
Сломленная сосна на дороге под Бийском. Фото : vk.com/incident_22.
Сломленная сосна на дороге под Бийском. Фото : vk.com/incident_22.
Водители объединили усилия, распилили дерево на несколько частей и стащили с дороги. Ни одна машина при падении сосны чудом не пострадала.
Как сообщает издание, сосны в ленточном бору, через который пролегает дорога, достаточно старые. Они падают при сильном ветре и часто обрывают ЛЭП, которая ведет из Бийска.
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