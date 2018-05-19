Сломанная ветром сосна перегородила дорогу под Бийском

Сломленная сосна на дороге под Бийском. Фото : vk.com/avarcomdtp. Сломленная сосна на дороге под Бийском. Фото : vk.com/incident_22. Сломленная сосна на дороге под Бийском. Фото : vk.com/incident_22. Сломленная сосна на дороге под Бийском. Фото : vk.com/incident_22.

Водители объединили усилия, распилили дерево на несколько частей и стащили с дороги. Ни одна машина при падении сосны чудом не пострадала.

Как сообщает издание, сосны в ленточном бору, через который пролегает дорога, достаточно старые. Они падают при сильном ветре и часто обрывают ЛЭП, которая ведет из Бийска.

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