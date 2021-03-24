Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта 0°C
﻿
Автоновости
121

В Алтайском крае полностью закрыли рубцовскую трассу и еще пять дорог

С 11:15 24 марта в Алтайском крае закрыли для движения трассу А-322. Об этом сообщили в Упрдор «Алтай». Всего в крае ограничили проезд уже по шести участкам дорог.

Метель в Алтайском крае.
Метель в Алтайском крае.
vk.com

Для всех видов транспорта закрыли движение на участке с 11-го по 298-й км (от выезда из Барнаула до Рубцовска)

На трассе бушует непогода: снег, метель, боковой ветер 18 м/c, при порывах — до 30 м/с. Видимость 50−100 м, при порывах нулевая.

Дорожники работают в усиленном режиме, на линию вышло 214 единиц спецтехники.

Для водителей большегрузов работают специальные стоянки. На трассе А-322 они находятся на 12-м км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.

На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая», далее в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.

Метель на трассе. Рубцовск.
Метель на трассе. Рубцовск.
vk.com/barneos22

На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из города.

Водители легковых автомобилей могут переждать непогоду на парковках у объектов дорожного сервиса.

Какие еще дороги закрыты

  • Поспелиха — Курья — Третьяково с 9 по 169 км,
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области с 0 по 71 км,
  • Алейск — Чарышское на всем протяжении,
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до Усть-Пристани,
  • Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка от Новокалманка — гр Петропавловского района.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость