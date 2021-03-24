В Алтайском крае полностью закрыли рубцовскую трассу и еще пять дорог

С 11:15 24 марта в Алтайском крае закрыли для движения трассу А-322. Об этом сообщили в Упрдор «Алтай». Всего в крае ограничили проезд уже по шести участкам дорог.

Для всех видов транспорта закрыли движение на участке с 11-го по 298-й км (от выезда из Барнаула до Рубцовска)

На трассе бушует непогода: снег, метель, боковой ветер 18 м/c, при порывах — до 30 м/с. Видимость 50−100 м, при порывах нулевая.

Дорожники работают в усиленном режиме, на линию вышло 214 единиц спецтехники.

Для водителей большегрузов работают специальные стоянки. На трассе А-322 они находятся на 12-м км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.

На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая», далее в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.

Метель на трассе. Рубцовск. vk.com/barneos22

На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из города.

Водители легковых автомобилей могут переждать непогоду на парковках у объектов дорожного сервиса.

Какие еще дороги закрыты