В Алтайском крае полностью закрыли рубцовскую трассу и еще пять дорог

Для всех видов транспорта закрыли движение на участке с 11-го по 298-й км (от выезда из Барнаула до Рубцовска)
На трассе бушует непогода: снег, метель, боковой ветер 18 м/c, при порывах — до 30 м/с. Видимость 50−100 м, при порывах нулевая.
Дорожники работают в усиленном режиме, на линию вышло 214 единиц спецтехники.
Для водителей большегрузов работают специальные стоянки. На трассе А-322 они находятся на 12-м км (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе.
На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле «Грани Алтая», далее в районе Новоалтайска на «Маяке» и «Облепихе», по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле «Ника-фуд» в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках.
На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе поселка Сибирские огни) и на выезде из города.
Водители легковых автомобилей могут переждать непогоду на парковках у объектов дорожного сервиса.
Какие еще дороги закрыты
- Поспелиха — Курья — Третьяково с 9 по 169 км,
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — гр. Новосибирской области с 0 по 71 км,
- Алейск — Чарышское на всем протяжении,
- Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до Усть-Пристани,
- Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка от Новокалманка — гр Петропавловского района.