В Рубцовске 5 декабря автобус ПАЗ столкнулся с "Газелью", которая въехала в автомобили на своей полосе движения, сообщили altapress.ru в пресс-службе краевой ГИБДД.
В Алтайском крае после столкновения автобус собрал "паровозик" из трех машин. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае после столкновения автобус собрал "паровозик" из трех машин. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае после столкновения автобус собрал "паровозик" из трех машин. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
В Алтайском крае после столкновения автобус собрал "паровозик" из трех машин. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.
ДТП произошло в 11:20 на проспекте Ленина,64. Автобус ПАЗ под управлением 56-летнего водителя врезался в "Газель" с пассажирами. Мужчина не соблюдал дистанцию. От удара "Газель" въехала в автомобиль Reno Logan, который в свою очередь въехал в машину Toyota Funcargo. От удара автомобили получили повреждения.
Пострадавших людей в аварии нет.
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