Автоновости

В Новосибирске из-за массового ДТП образовался "паровозик" из иномарок

Сегодня, 18:00.
Автоновости

Утром 16 ноября в Новосибирске из-за аварии образовался "паровозик" из нескольких иномарок, сообщают очевидцы в группе "Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск".

По словам очевидцев, BMW, Nissan Cefiro, Honda Stepwgn и Suzuki Swift стояли друг за другом на парковке вдоль проезжей части напротив дома ул. Октябрьская, 2. Водителя Nissan Primera занесло из-за гололеда и он врезался в Suzuki, что и запустило цепную реакцию.

В результате ДТП образовался "паровозик" из 5 автомобилей.

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