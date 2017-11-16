В Новосибирске из-за массового ДТП образовался "паровозик" из иномарок

"Паровозик" из иномарок. Фото : Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск. "Паровозик" из иномарок. Фото : Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск. "Паровозик" из иномарок. Фото : Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск. "Паровозик" из иномарок. Фото : Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск. "Паровозик" из иномарок. Фото : Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск. "Паровозик" из иномарок. Фото : Мобильное приложение "Автоспас" Новосибирск.

По словам очевидцев, BMW, Nissan Cefiro, Honda Stepwgn и Suzuki Swift стояли друг за другом на парковке вдоль проезжей части напротив дома ул. Октябрьская, 2. Водителя Nissan Primera занесло из-за гололеда и он врезался в Suzuki, что и запустило цепную реакцию.

В результате ДТП образовался "паровозик" из 5 автомобилей.

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