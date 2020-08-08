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В Алтайском крае построят новый мост за 87 млн рублей

В Рубцовском районе у села Самарка специалисты «Юго-Западного ДСУ» возведут новый мост через реку Склюиха, сообщили в дорожном управлении. Обойдется сооружение в 87 млн рублей.

Мост через Склюиху в Рубцовском районе.
Мост через Склюиху в Рубцовском районе.
uzdsu.ru

Старый мост находился в ветхом состоянии и по нему могут двигаться только легковые автомобили. Новый будет железобетонным на сваях.

Пока идет заготовка материалов для строительства и геодезические работы.

«С просьбой о строительстве моста мы обращались в министерство транспорта Алтайского края и в Алтайавтодор. В 2017 году мы получили положительный ответ, после чего начала разрабатываться проектно-сметная документация, была проведена государственная экспертиза и в этом году заключен контракт на строительство, чему мы очень рады», — рассказал первый заместитель главы администрации Рубцовского района Роман Субботин.

Для местных жителей новый мост — это жизненная необходимость потому, что для нормальной жизни сел Самарка и Новоматвеевка необходима возможность проезда через реку грузовых автомобилей, например, молоковозов.

Строительство по контракту должны закончить до 30 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, как идет ремонт Старого моста через Обь в Барнауле и когда он закончится.

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