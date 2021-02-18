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Автоновости

ГИБДД начнет отлов нелегальных алтайских таксистов

19 февраля в Алтайском крае сотрудники ГИБДД будут проверять водителей такси.

Авария с участием такси и манипулятора.
Авария с участием такси и манипулятора.
vk.com/barneos22

Полицейские выйдут в рейды, чтобы предупредить и пресечь нарушения в области безопасности дорожного движения, а также будут ловить нелегальных перевозчиков.

При отсутствии разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае водителей ждут штрафы в размере от 500 до 5 тыс. рублей.

«Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, пользоваться услугами только легальных перевозчиков, особенно при поездках в другие населенные пункты», — заявили в ведомстве.

С 1 по 9 февраля в крае произошло 45 ДТП, в которых пять человек погибли и 59 получили травмы. Четыре ДТП случилось с участием легкового такси, в них два человека погибли и шесть получили ранения, добавили в Госавтоинспекции.

Ранее побоявшийся лететь на самолете россиянин заплатил таксисту 250 тыс. рублей за поездку из Москвы в Хабаровск.

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