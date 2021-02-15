Россиянин заплатил 250 тысяч рублей за такси из Москвы в Хабаровск. В пути пил много водки

Водитель, уроженец Бишкека, рассказал, что услугу такси заказали через приложение.
«Однако после начала поездки мужчина отменил заказ и оплатил его напрямую», — отмечает издание со ссылкой на таксиста.
Водитель также отметил, что после поездки некоторое время таксовал в Хабаровске — пытался найти пассажиров на обратный путь.
«Говорит, что поездка выдалась довольно познавательной. Даже несмотря на то, что пассажир пил много водки в пути», — добавило хабаровское издание.
Ранее пьяный житель Барнаула открыл стрельбу по таксисту, который не хотел бесплатно везти его за шаурмой.