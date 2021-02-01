Пьяный барнаулец открыл стрельбу по таксисту, который не хотел бесплатно везти его за шаурмой

43-летний житель Барнаула поехал на такси в «Грильницу», но платить за поездку он не рассчитывал и вместо денег достал пистолет.

Молодой человек сел в такси и попросил подвезти его к ресторану на пр. Ленина, но уже на перекрестке ул. Челюскинцев и пр. Строителей начал выходить из автомобиля.

Водитель стал просить пассажира расплатиться, но тот заявил, что платить вовсе не собирается, и достал предмет, внешне схожий с пистолетом Макарова.

«Потерпевший, проехав чуть дальше перекрестка, остановил автомобиль и вышел к неизвестному пассажиру, который вновь направил на него пистолет, при этом высказав в адрес потерпевшего слова угрозы убийством, далее последовали звуки хлопков, похожих на выстрелы, около 4-х штук, и, развернувшись, мужчина побежал к своему автомобилю», — рассказали altapress.ru в прокуратуре Железнодорожного района.

Таксист остановил проезжавший мимо экипаж ДПС. Полицейские задержали стрелка. Как оказалось, пистолет был сигнальным.

«На судебном заседании мужчина раскаялся в содеянном, указал, что всему виной алкоголь. Водитель автомобиля простил „горе-пассажира“, и, с учетом отсутствия у последнего иных судимостей, мировой судья счел возможным прекратить дело в связи с примирением сторон», — прокомментировала старший помощник прокурора района Елена Сербова.

Ранее в одном из баров Новоалтайска застолье закончилось стрельбой.