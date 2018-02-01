Автоновости

В Алтайском крае столкнулись Toyota и МАЗ

Вчера, 18:23.
Автоновости

В Камне-на-Оби, во второй половине дня 31 января столкнулись автомобиль Toyota Premio и грузовик, сообщают "Каменские известия".

Автомобиль Toyota Premio столкнулся с грузовиком МАЗ возле детской спортивной школы. О пострадавших не сообщается.

В результате ДТП у иномарки почти полностью оторвался бампер и разбилась задняя фара.

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