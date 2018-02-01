В Алтайском крае столкнулись Toyota и МАЗ. Фото : izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае столкнулись Toyota и МАЗ. Фото : izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае столкнулись Toyota и МАЗ. Фото : izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае столкнулись Toyota и МАЗ. Фото : izvestiy-kamen.ru.

Автомобиль Toyota Premio столкнулся с грузовиком МАЗ возле детской спортивной школы. О пострадавших не сообщается.

В результате ДТП у иномарки почти полностью оторвался бампер и разбилась задняя фара.

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