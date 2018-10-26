В Алтайском крае страховщики на треть сократили выплаты по ОСАГО

В первом полугодии 2018 года жители Алтайского края получили от страховых компаний 750 млн рублей в качестве компенсации ущерба по ОСАГО. Это на треть меньше, чем за тот же период предыдущего года. Такие данные приводит региональное минэкономразвития со ссылкой на Центробанк.

В то же время сборы страховых по ОСАГО с автомобилистов Алтайского края тоже сократились — на 11%. За полгода водители заплатили за полисы в общей сложности чуть менее 1,2 млрд рублей.

При этом общее количество оформленных договоров ОСАГО по сравнению с первым полугодием 2017 года осталось практически неизменным — около 314 тыс. шт. Это говорит о том, что предпочитающих ездить без полиса «автогражданки» не стало больше, отметил начальник отдела мониторинга товарных, страховых и финансовых рынков минэкономразвития края Дмитрий Логачев.

В Российском союзе страховщиков (РСА) сокращение падение суммы выплат объясняют тем, что все больше убытков возмещаются в натуральной форме (то есть автомобиль направляют на ремонт). Это лишает автоюристов возможности отсуживать у компаний дополнительные деньги. К тому же при такой форме возмещения период урегулирования убытка длиннее, чем при выплате деньгами (на ремонт автомобиля отводится 30 дней). Из-за этого такие убытки позже попадают в отчетность, что «создает сейчас впечатление снижения количества убытков», заявил глава РСА Игорь Юргенс.

Сокращение сборов эксперт объясняет двумя факторами. Во-первых, накопилась совокупная «скидка» автовладельцев за безаварийность. Во-вторых, сработала конкуренция между страховщиками. Прежний гегемон рынка «Росгосстрах» за несколько лет сократил свою долю с 40% до 9%, и остальные компании в борьбе за его клиентов снизили тариф примерно на 10%, передает его слова пресс-служба РСА.