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Автоновости
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В Алтайском крае страховщики на треть сократили выплаты по ОСАГО

В первом полугодии 2018 года жители Алтайского края получили от страховых компаний 750 млн рублей в качестве компенсации ущерба по ОСАГО. Это на треть меньше, чем за тот же период предыдущего года. Такие данные приводит региональное минэкономразвития со ссылкой на Центробанк.

ДТП. Оформление.
ДТП. Оформление.
Михаил Хаустов

В то же время сборы страховых по ОСАГО с автомобилистов Алтайского края тоже сократились — на 11%. За полгода водители заплатили за полисы в общей сложности чуть менее 1,2 млрд рублей.

При этом общее количество оформленных договоров ОСАГО по сравнению с первым полугодием 2017 года осталось практически неизменным — около 314 тыс. шт. Это говорит о том, что предпочитающих ездить без полиса «автогражданки» не стало больше, отметил начальник отдела мониторинга товарных, страховых и финансовых рынков минэкономразвития края Дмитрий Логачев.

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В Российском союзе страховщиков (РСА) сокращение падение суммы выплат объясняют тем, что все больше убытков возмещаются в натуральной форме (то есть автомобиль направляют на ремонт). Это лишает автоюристов возможности отсуживать у компаний дополнительные деньги. К тому же при такой форме возмещения период урегулирования убытка длиннее, чем при выплате деньгами (на ремонт автомобиля отводится 30 дней). Из-за этого такие убытки позже попадают в отчетность, что «создает сейчас впечатление снижения количества убытков», заявил глава РСА Игорь Юргенс.

Сокращение сборов эксперт объясняет двумя факторами. Во-первых, накопилась совокупная «скидка» автовладельцев за безаварийность. Во-вторых, сработала конкуренция между страховщиками. Прежний гегемон рынка «Росгосстрах» за несколько лет сократил свою долю с 40% до 9%, и остальные компании в борьбе за его клиентов снизили тариф примерно на 10%, передает его слова пресс-служба РСА.

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