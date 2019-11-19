В Алтайском крае строят уникальный мост за 350 млн рублей

В Смоленском районе Алтайского края вместо моста через реку Песчаную, построенного в середине прошлого века, возведут новый стоимостью 350 млн рублей.

По словам Евгения Строганова, замначальника «Алтайавтодора», старый мост построен больше 50 лет назад и не отвечает современным требованиям. Диагностика показала, что объект находится в неудовлетворительном состоянии и не пригоден для ремонта. Основные дефекты — частичное разрушение покрытия проезжей части, балок пролетного строения, опорных частей.

Работы по строительству нового моста выполняет подрядная организация «Барнаульское ДСУ № 4», начали в октября. Главный инженер Николай Лысенко рассказал, что сейчас проводят буровые работы для возведения железобетонных опор. В настоящее время на объекте трудятся десять человек.

Работы в Смоленском районе. Предоставлено пресс-службой минтранса Алтайского края.

Длина моста превысит 170 метров, а ширина проезжей части — 10 метров. Строители также выполнят устройство тротуаров, барьерного ограждения, освещения, подходов к мосту. К тому же, новый объект сможет справиться с большей нагрузкой.

Евгений Строганов,

заместитель начальника «Алтайавтодора»:

Мост находится на автомобильной дороге регионального значения «Алейск — Петропавловское — Смоленское» и имеет стратегически важное значение — соединяет несколько районов Алтайского края.

Мост планируют сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года. Старую переправу демонтируют.

Работы в Смоленском районе. Предоставлено пресс-службой минтранса Алтайского края.

Отметим, что всего в этом году Алтайскому краю из федерального бюджета выделили более 400 млн рублей на ремонт уникальных мостовых сооружений, длина которых превышает 100 метров. В настоящее время работы также проводят на переправе через реку Чумыш в Кытмановском районе.

Напомним, ранее на Чуйском тракте открыли движение по отремонтированному мосту через реку Иша.

Основные работы на этом объекте закончили с опережением графика на полгода. В рамках ремонта повысили грузоподъемность моста и увеличили габариты.