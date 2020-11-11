В Алтайском крае трижды за день перекроют движение из-за военных

Для всех видов транспорта движение ограничат на следующих участках:
- с 8:00 до 8:30 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт» — 187 км а/д Р-256 «Чуйский тракт»,
- с 12:30 до 15:30 на автодороге «садоводство «Горизонт» — 187 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский»,
- с 18:10 до 21:10 на автодороге «н.п. Озерки — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский — а/д Первомайское-Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино».
В ГИБДД призывают водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Ранее сообщалось, что военные привезут зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» из Астраханской области в Алтайский край. Около 80 единиц спецтехники погрузят на железнодорожные платформы и в составе воинского эшелона направят в пункт постоянной дислокации в ЗАТО Сибирский.