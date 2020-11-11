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Автоновости

В Алтайском крае трижды за день перекроют движение из-за военных

12 ноября в Алтайском крае перекроют автомобильное движение из-за военных колонн, которые проследуют в ЗАТО Сибирский. Об этом предупредили в краевой Госавтоинспекции.

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
function.mil.ru

Для всех видов транспорта движение ограничат на следующих участках:

  • с 8:00 до 8:30 на автодороге «н.п. Сибирский — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — садоводство «Горизонт» — 187 км а/д Р-256 «Чуйский тракт»,
  • с 12:30 до 15:30 на автодороге «садоводство «Горизонт» — 187 км а/д Р-256 «Чуйский тракт» — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский»,
  • с 18:10 до 21:10 на автодороге «н.п. Озерки — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский — а/д Первомайское-Новокраюшкино — н.п. Новокраюшкино».

В ГИБДД призывают водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Ранее сообщалось, что военные привезут зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» из Астраханской области в Алтайский край. Около 80 единиц спецтехники погрузят на железнодорожные платформы и в составе воинского эшелона направят в пункт постоянной дислокации в ЗАТО Сибирский.

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