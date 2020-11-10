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Жизнь

В Алтайский край приедут ракеты Бук-М3 для защиты родины

Военные привезут зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» из Астраханской области в Алтайский край, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
function.mil.ru

Около 80 единиц спецтехники погрузят на железнодорожные платформы и в составе воинского эшелона направят в пункт постоянной дислокации в ЗАТО Сибирский Алтайского края, где техника пройдет обслуживание.

«Затем расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности», — говорится в сообщении ЦВО.

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр расчеты Бук-МЗ зенитной ракетной бригады выполняли боевые стрельбы после перевооружения.

Зенитный ракетный комплекс &quot;Бук-М3&quot;.
Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3».
function.mil.ru

Система «Бук-М3» оборудована 12-ю ракетами. Шесть из них расположены на установке, которая может передвигаться своим ходом.

Этот ЗРК позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели.

В конце 2019 года в ЗАТО Сибирский на боевое дежурство привезли ракетный комплекс «Ярс».

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