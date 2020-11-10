В Алтайский край приедут ракеты Бук-М3 для защиты родины

Около 80 единиц спецтехники погрузят на железнодорожные платформы и в составе воинского эшелона направят в пункт постоянной дислокации в ЗАТО Сибирский Алтайского края, где техника пройдет обслуживание.
«Затем расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности», — говорится в сообщении ЦВО.
В Астраханской области на полигоне Капустин Яр расчеты Бук-МЗ зенитной ракетной бригады выполняли боевые стрельбы после перевооружения.
Система «Бук-М3» оборудована 12-ю ракетами. Шесть из них расположены на установке, которая может передвигаться своим ходом.
Этот ЗРК позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели.
В конце 2019 года в ЗАТО Сибирский на боевое дежурство привезли ракетный комплекс «Ярс».