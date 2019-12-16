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Жизнь

В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Ярс»

На Алтае состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство первого полка Барнаульского соединения, оснащенного мобильными «Ярсами», сообщает Минобороны РФ.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
пресс-служба минобороны РФ

Сейчас в России в боевом составе РВСН находится около 200 мобильных пусковых установок. На смену вырабатывающих свой ресурс комплексов «Тополь» в боевой состав вводится ПГРК «Ярс», который стал основой группировки.

По данным Минобороны, в 2019 году закуплено около 100 новых образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» трех ракетных полков, в том числе и в Алтайском крае.

За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%.

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в 2024 году долю планируют довести до 100%. Таким образом, в России не останется устаревающих комплексов советского производства.

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