В Алтайском крае на боевое дежурство заступил первый ракетный полк «Ярс»

Сейчас в России в боевом составе РВСН находится около 200 мобильных пусковых установок. На смену вырабатывающих свой ресурс комплексов «Тополь» в боевой состав вводится ПГРК «Ярс», который стал основой группировки.

По данным Минобороны, в 2019 году закуплено около 100 новых образцов вооружения и военной техники РВСН. Это дало возможность завершить перевооружение на ракетные комплексы «Ярс» трех ракетных полков, в том числе и в Алтайском крае.

За счет этого доля современных ракетных комплексов в группировке РВСН к концу года будет доведена до 76%.

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в 2024 году долю планируют довести до 100%. Таким образом, в России не останется устаревающих комплексов советского производства.