В России по непонятным причинам отказались от почти готового "ядерного поезда"

Боевой железнодорожный комплекс назвали "Баргузин". Проект был в высокой степени готовности. В качестве его ракетного вооружения должны были использовать адаптированные баллистические ракеты "Ярс". Комплекс прошел предварительные испытания, поэтому эксперты жали его в рядах РВСН уже в ближайшее время.

"Российская газета" пишет: "Технически создать российский БЖРК, полностью превосходящий тот, что был спроектирован в СССР, более чем реально. Скорее всего, дело в деньгах. Стратегических ракет для ответного удара у нас хватает". Издание утверждает, что при необходимости степень готовности проекта позволит быстро поставить его на рельсы.