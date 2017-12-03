В России по непонятным причинам отказались от почти готового "ядерного поезда"

В России прекратили разработку боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения с ядерными ракетами на борту. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой весьма информированного представителя оборонно-промышленного комплекса России. Источник не назвал внятной причины этого решения. Одна из возможных — недостаточное финансирование проекта.
Боевой железнодорожный комплекс назвали "Баргузин". Проект был в высокой степени готовности. В качестве его ракетного вооружения должны были использовать адаптированные баллистические ракеты "Ярс". Комплекс прошел предварительные испытания, поэтому эксперты жали его в рядах РВСН уже в ближайшее время.
"Российская газета" пишет: "Технически создать российский БЖРК, полностью превосходящий тот, что был спроектирован в СССР, более чем реально. Скорее всего, дело в деньгах. Стратегических ракет для ответного удара у нас хватает". Издание утверждает, что при необходимости степень готовности проекта позволит быстро поставить его на рельсы.
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