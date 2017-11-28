Как в 1999 году военные в ЗАТО Сибирском направили автоматы на энергетиков

После того как долг дивизии за энергоснабжение достиг 44 млн рублей и никаких конкретных действий по его погашению не предпринималось, входящие в структуру "Алтайэнерго" Северо-Восточные электрические сети предупредили военных о возможном отключении электричества на соцобъектах поселка, на территории которого базируется дивизия РВСН, имеющая на вооружении трехступенчатые баллистические ракеты "Тополь М".

В ответ на это, по приказу командира дивизии, вооруженный отряд солдат во главе с офицером захватил территорию питающей военный городок подстанции "Химпром". Патруль отобрал у дежурной ключи, занял здание пульта управления и в течение нескольких дней не допускал персонал к оборудованию. Для этого у подстанции, по данным "Алтайэнерго", выставили вооруженный караул и даже соорудили "грибок". Захвату предшествовало задержание военным патрулем при производстве плановых переключений одного из рабочих-энергетиков, которому под угрозой оружия запретили производить оперативные переключения.

В ходе всех этих военно-энергетических действий были случаи, когда военнослужащие снимали оружие с предохранителей, передергивали затворы и брали энергетиков на прицел.

Для разрешения конфликта создали специальную комиссию, в работе которой 28 октября участвовали заместитель директора департамента генеральной инспекции по эксплуатации РАО "ЕЭС" России Михаил Чичинский, начальник топливно-энергетического отдела крайадминистрации Валерий Ланда, а также представители "Сибэнерго" и командования воинской части. Как выяснилось, одной из причин конфликта стало различное толкование сторонами правительственных постановлений. Одно разрешает предприятиям энергетики отключать энергоснабжение должников, другое содержит перечень предприятий и структур, в том числе военные части, энергоснабжение которых отключать запрещено.

На совещании военные гарантировали впредь "не применять военное патрулирование на объектах энергетики и разрешать все возникающие проблемы на договорных условиях". Командование части пообещало погасить задолженность путем взаимозачета с федеральным бюджетом.

В пресс-службе "Алтайэнерго" отметили, что, несмотря на это, военная прокуратура уже ведет проверку обоснованности действий как военнослужащих РВСН, так и энергетиков.

Кстати, по имеющимся данным, за последний год это уже второй случай на Алтае, когда попытки энергетиков отключить должников пересекаются вооруженными отрядами. Ранее аналогичный инцидент был зафиксирован в Заринске, где подстанцию взяли под контроль работники местной полиции. А в Косихе эпопея с отключением закончилась после того, как глава администрации района Валерий Литвинов встретился с заместителем главы администрации края Владимиром Германенко. Пока отключений нет. В случае повторных отключений администрация Косихи заявляет о своей готовности взять источник электроснабжения под контроль сотрудников внутренних дел.

Кстати, в ракетной части под Косихой попытки отключения света также пресекли силовым методом: возле рубильника поставили солдата с автоматом.

Зато в Поспелихе все разрешилось мирно: когда жители стали возмущаться отключением света, глава районной администрации Владимир Краутер выступил в газете с открытым письмом к населению, в котором призвал экономить электричество и пояснил причины отключений. Отключали объекты в селе веерно: у кого-то отключали днем, у кого-то – ночью. Везло тем, кто жил возле банков, больниц и в военном городке. Хотя автоматчики в Поспелихе тоже есть...