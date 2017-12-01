Российские специалисты создадут оружие для уничтожения спутников

Работа по ряду направлений будет завершена в рамках программы вооружения 2018-2027 годов, отметил замначальника ФГБУ "46 Центральный научно-исследовательский институт" Олег Ачасов. В частности, он заявил, что РФ создает "мобильный ударный противоспутниковый комплекс "Рудольф" и "мобильный комплекс радиоэлектронного поражения спутников связи Тирада-2С".

"Запланировано создание или завершение создания стационарного ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат", ПАК ФА, многофункционального самолета Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракеты оперативного назначения, танков и боевых машин на перспективных боевых платформах Армата, Курганец, Бумеранг, самоходного орудия Коалиция-СВ, противотанкового комплекса "Корнет" , мобильной многоканальной зенитно-ракетной системы дальнего действия ЗРС С-500, мобильного ударного противоспутникового комплекса "Рудольф", фрегата проекта 22350, многоцелевой подлодки проекта 885, патрульных кораблей проектов 23560 и 22160, высокоточной гиперзвуковой ракеты Циркон, наземного и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи Тирада-2С и других", — сказал Ачасов 30 ноября на заседании оборонного комитета Совета Федерации.