В Алтайском крае участились аварии на ж/д переездах

Так, 18 мая на перегоне Алтайская — Боровиха грузовой поезд сбил на лошадь. Один из вагонов сошел с рельсов.
20 мая на подъездных путях к Барнаулу произошло столкновение маневрового состава с выехавшим в полосу отвода автомобилем «ГАЗ 53».
Напомним, утром 15 мая поезд столкнулся с автомобилем «Нива», который выехал на железнодорожный переезд 752 км между станциями Воронежская-Молодежная и Среднесибирская Алтайского региона.
Железнодорожный переезд — объект повышенной опасности, требующий повышенного внимания и неукоснительного соблюдения ПДД. Остановить поезд мгновенно невозможно! Тормозной путь поезда при экстренном торможении составляет более 1 000 метров. Водитель должен строго выполнять требования сигналов светофора.
Факт
6 июня — Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам.