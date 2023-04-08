В Алтайском крае усилят контроль за байкерами

Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции на протяжении всего весенне-летнего периода будут уделять особое внимание водителям мототранспорта.
Особо контролировать будут тех, кто управляет мототранспортом в состоянии алкоголього опьянения, не использует мотошлемы и не имеет водительского удостоверения.
«При управлении скутером, мопедом или мотоциклом соблюдайте правила безопасности, используйте средства защиты (мотошлемы и другую защитную экипировку). Любая неисправность или оплошность при управлении мототранспортом может привести к непоправимым последствиям», — напомнили в Госавтоинспекции.