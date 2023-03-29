14-летний житель села Ынырга Республики Алтай выехал на мотоцикле на встречную полосу и врезался в «Ниссан» вечером 28 марта, сообщает республиканское ГУ МВД.

Подростки на мотоцикле попали в ДТП.

За рулем автомобиля был 50-летний мужчина.

Несовершеннолетнего водителя мотоцикла доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. С ним был 13-летний пассажир, которому оказали медпомощь на месте.

Оба ребенка ехали без шлемов. Оказалось, мотоцикл принадлежит матери 14-летнего подростка. На нее составили административный протокол за передачу транспортного средства лицу, не имеющему прав на его управление.

Также в комиссию по делам несовершеннолетних передадут материалы о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее барнаулец сбил подростка и выплатил за это моральную компенсацию.