29 марта
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Происшествия

Подростки на мотоцикле влетели в автомобиль на Алтае

14-летний житель села Ынырга Республики Алтай выехал на мотоцикле на встречную полосу и врезался в «Ниссан» вечером 28 марта, сообщает республиканское ГУ МВД.

Подростки на мотоцикле попали в ДТП.
Подростки на мотоцикле попали в ДТП.
ГУ МВД по Республике Алтай

За рулем автомобиля был 50-летний мужчина.

Несовершеннолетнего водителя мотоцикла доставили в больницу с травмами разной степени тяжести. С ним был 13-летний пассажир, которому оказали медпомощь на месте.

Оба ребенка ехали без шлемов. Оказалось, мотоцикл принадлежит матери 14-летнего подростка. На нее составили административный протокол за передачу транспортного средства лицу, не имеющему прав на его управление.

Также в комиссию по делам несовершеннолетних передадут материалы о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее барнаулец сбил подростка и выплатил за это моральную компенсацию.

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