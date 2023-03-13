Барнаулец сбил подростка и выплатил за это моральную компенсацию

Перед тем, как начать движение, водитель не убедился, что не создает помехи и опасности другим участникам движения.
В итоге барнаулец наехал на подростка. Парень получил вред здоровью средней тяжести.
Суд признал мужчину виновным и лишил прав на 1 год и 8 месяцев. А также обязал выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей.
Однако виновный не торопился исполнять судебное решение, хотя и был уведомлен.
В итоге судебный пристав нашел принадлежащий ему автомобиль, который арестовали и эвакуировали на стоянку специализированной организации.
Перспектива остаться без транспортного средства сподвигла мужчину к действиям. Он в полном объеме выплатил компенсацию морального вреда потерпевшему ребенку.
Ранее мужчина потребовал компенсацию за опоздавший автобус и создал прецедент. Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздание автобуса после его обращения.