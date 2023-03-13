Барнаулец сбил подростка и выплатил за это моральную компенсацию

63-летний барнаулец возместил компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей родителям 14-летнего ребенка, которого он сбил, сообщает ГУФССП России по Алтайскому краю.

Перед тем, как начать движение, водитель не убедился, что не создает помехи и опасности другим участникам движения.

В итоге барнаулец наехал на подростка. Парень получил вред здоровью средней тяжести.

Суд признал мужчину виновным и лишил прав на 1 год и 8 месяцев. А также обязал выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Однако виновный не торопился исполнять судебное решение, хотя и был уведомлен.

В итоге судебный пристав нашел принадлежащий ему автомобиль, который арестовали и эвакуировали на стоянку специализированной организации.

Перспектива остаться без транспортного средства сподвигла мужчину к действиям. Он в полном объеме выплатил компенсацию морального вреда потерпевшему ребенку.

Ранее мужчина потребовал компенсацию за опоздавший автобус и создал прецедент. Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздание автобуса после его обращения.