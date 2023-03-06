Мужчина потребовал компенсацию за опоздавший автобус и создал прецедент

Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздание автобуса после обращения опоздавшего на поезд мужчины, сообщают РИА Новости.

Житель Подмосковья подал иск к «Мострансавто».

Мужчина собирался доехать на автобусе до Москвы, чтобы оттуда сесть на поезд в Воронеж.

Россиянин рассчитывал на один из двух рейсов, указанных в расписании. Но первый автобус не приехал, а другой, который должен был прийти через 40 минут, сильно опоздал.

Мужчине пришлось срочно садиться в маршрутку и далее ехать на электричке. Причем весь путь он был вынужден бежать с чемоданом в руках.

«Это заставило истца переживать и волноваться. У него поднялось давление, он испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний. В медицинские учреждения не мог обратиться из-за риска опоздать на поезд», — сказано в материалах дела.

Мужчина обратился в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей. Однако все инстанции отказывали россиянину, пока дело не дошло до Верховного суда.

«Пассажиры имеют право на полноценную и достоверную информацию о работе автобусов, а отсутствие сведений об изменениях в расписании позволяет им взыскать моральный вред», — сообщают в вердикте.

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