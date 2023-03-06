6 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Мужчина потребовал компенсацию за опоздавший автобус и создал прецедент

Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздание автобуса после обращения опоздавшего на поезд мужчины, сообщают РИА Новости.

Автобус. Пассажироперевозки.
Автобус. Пассажироперевозки.
fotobus.msk.ru

Житель Подмосковья подал иск к «Мострансавто».

Мужчина собирался доехать на автобусе до Москвы, чтобы оттуда сесть на поезд в Воронеж.

Россиянин рассчитывал на один из двух рейсов, указанных в расписании. Но первый автобус не приехал, а другой, который должен был прийти через 40 минут, сильно опоздал.

Мужчине пришлось срочно садиться в маршрутку и далее ехать на электричке. Причем весь путь он был вынужден бежать с чемоданом в руках.

«Это заставило истца переживать и волноваться. У него поднялось давление, он испытал нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний. В медицинские учреждения не мог обратиться из-за риска опоздать на поезд», — сказано в материалах дела.

Мужчина обратился в суд, потребовав компенсации морального вреда в размере 5 тыс. рублей. Однако все инстанции отказывали россиянину, пока дело не дошло до Верховного суда.

«Пассажиры имеют право на полноценную и достоверную информацию о работе автобусов, а отсутствие сведений об изменениях в расписании позволяет им взыскать моральный вред», — сообщают в вердикте.

Ранее жительница Барнаула взыскала компенсацию за травму на льду.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость