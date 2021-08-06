6 августа 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В Алтайском крае усилят контроль за обучением водителей из-за роста ДТП

В Алтайском крае в связи с не снижающимся количеством ДТП усилят меры по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает региональная ГИБДД.

Автошкола.
Автошкола.

В ведомстве отметили, что несмотря на все усилия ситуация на дорогах остается сложной.

«В регионе серьезные усилия направлены на обеспечение безопасности пешеходов, недопустимость управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, борьбу с нарушителями скоростного режима», — сообщила ГИБДД.

Чтобы снизить количество ДТП и тяжесть их последствий разработали новый комплекс мероприятий.

«Будет усилен контроль за качеством подготовки кандидатов в водители в образовательных учреждениях, занимающихся обучением вождению транспортных средств», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, за половину 2021 года число погибших в ДТП выросло на 40,5%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (с 79 до 111 человек). Только в июле погиб 31 человек.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость